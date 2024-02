Необычное поведение домашних животных: как расшифровать их сигналы и взаимодействовать с ними

Многие верят, что у собак и кошек есть особенные способности, которые делают их более разборчивыми во многих ситуациях, чем люди.

Фото: Wikipedia by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication