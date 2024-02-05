Профилактика болезней у домашних питомцев: как распознать проблемы здоровья кошки вовремя

Как узнать, что ваша кошка болеет: симптомы и рекомендации заботливых владельцев

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда домашние питомцы заболевают, это всегда неприятно для любого владельца. Однако, как узнать, что ваша кошка болеет?

Фото: Wikipedia by Flickr-user simon_music is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Достаточно просто наблюдать за ней, чтобы выявить эти признаки.

Некоторые заболевания могут проявляться незаметно или превращаться в хронические, что усложняет их определение даже для самого заботливого и внимательного хозяина. К этим признакам относятся периодическая рвота, любые изменения в весе и аппетите, а также быстрая утомляемость. Для выявления проблем со здоровьем вашего кота или кошки рекомендуется проводить регулярные осмотры и обращаться к ветеринару при первых тревожных симптомах. После семи лет жизни животного также рекомендуется сдача анализов крови и мочи, что поможет выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить ее развитие.

Болезни могут проявляться и необычными признаками. Например, внезапное игнорирование лотка, чрезмерная активность, отсутствие интереса к играм с вами и беспричинная агрессия. Эти симптомы могут указывать на проблемы с мочевыделительной системой, такие как инфекции, а также на гормональные расстройства или сахарный диабет.