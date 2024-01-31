Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преодоление трудностей с кошками
Тайны любви: что любимая поза для объятий может рассказать о чувствах в паре
Острая закуска акутагьчапа: фаршированные яйца по-абхазски
Симоньян объяснила, почему у Галкина* возникли проблемы с концертами за рубежом
От заточки ножниц до очистки серебра: 8 уникальных способов использования фольги в быту
Do Rzeczy: Зеленский допустил ошибку, сделав ставку на помощь Германии
Ученые обнаружили необычную форму воды на Луне
Звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач признался в любви к девушкам постарше
Вредно для печени и фигуры: как избавиться от тяги к сладкому
Загадочные привычки домашних собак во время прогулок: от поиска клада до зова предков

Интересные особенности поведения собак во время прогулки: поиск клада, зов предков и избыток энергии

1:18
Зоосфера

Во время прогулки с домашним питомцем, можно заметить несколько интересных особенностей.

Интересные особенности поведения собак во время прогулки: поиск клада, зов предков и избыток энергии
Фото: Wikipedia by jimbomack66 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, собака может внезапно начать рыть ямы. Это поведение характерно для многих домашних животных, особенно для тех, кто привык жить не в квартирных условиях. Почему они это делают?

  • Поиск "клада". Многие домашние питомцы унаследовали от своих диких предков инстинкт прятать остатки пищи. Это поведение особенно заметно у собак, поскольку они, подобно волкам, не могут предсказать, когда им придется снова охотиться. Таким образом, они создают свои "заначки", стараясь быть незаметными, ведь никто не должен узнать о местонахождении их "сокровища".
  • "Зов предков". Еще одна причина, унаследованная собаками от их диких предков, — разнообразить рацион питательными веществами, содержащимися в корешках различных растений. Таким образом, собаки неосознанно обогащают свой рацион, проявляя инстинкт "зова предков".
  • Избыток энергии. Некоторым породам собак требуется высокий уровень физической активности для поддержания отличного самочувствия. Некоторые животные предпочитают бегать по кругу, в то время как другие с энтузиазмом "копают окопы". Это еще один способ проявления переизбытка энергии у этих питомцев.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев ISW и WOTR назвали главные военные цели РФ на 2024 год: успех в СВО Олег Володин
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Последние материалы
Автоэксперт Шапарин: неправильная чистка авто ударит по карману при его продаже
Специалист Пысин объяснил, когда выгодно покупать квартиру без ремонта
Зимние секреты красоты: как лучше ухаживать за собой в холодное время года
Интересные особенности поведения собак во время прогулки: поиск клада, зов предков и избыток энергии
Автоэксперты рассказали, в каком случае остановка на обочине может быть опасной
Полковник Жмуров объяснил, когда закончится СВО
Многие допускают эти ошибки при тренировке мышц икр
Сергей Жуков выступил в поддержку многодетных семей: пора отдельные места создавать
Командир теробороны ВСУ Анатолий Стуженко призвал простреливать колени отказавшимся от мобилизации
Терапевт Кабычкин заявил, что нельзя спать без подушки: возникают головные боли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников