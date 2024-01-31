Загадочные привычки домашних собак во время прогулок: от поиска клада до зова предков

Во время прогулки с домашним питомцем, можно заметить несколько интересных особенностей.
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Например, собака может внезапно начать рыть ямы. Это поведение характерно для многих домашних животных, особенно для тех, кто привык жить не в квартирных условиях. Почему они это делают?
Поиск "клада". Многие домашние питомцы унаследовали от своих диких предков инстинкт прятать остатки пищи. Это поведение особенно заметно у собак, поскольку они, подобно волкам, не могут предсказать, когда им придется снова охотиться. Таким образом, они создают свои "заначки", стараясь быть незаметными, ведь никто не должен узнать о местонахождении их "сокровища".
"Зов предков". Еще одна причина, унаследованная собаками от их диких предков, — разнообразить рацион питательными веществами, содержащимися в корешках различных растений. Таким образом, собаки неосознанно обогащают свой рацион, проявляя инстинкт "зова предков".
Избыток энергии. Некоторым породам собак требуется высокий уровень физической активности для поддержания отличного самочувствия. Некоторые животные предпочитают бегать по кругу, в то время как другие с энтузиазмом "копают окопы". Это еще один способ проявления переизбытка энергии у этих питомцев.
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