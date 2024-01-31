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Откройте тайны кошек: увлекательные факты о самых привлекательных и удивительных домашних питомцах

Кошки: загадочные и увлекательные черты самых привлекательных домашних спутников

1:03
Зоосфера

Кошки — самые привлекательные и удивительные домашние питомцы. Но насколько мы реально знаем их?

Кошки: загадочные и увлекательные черты самых привлекательных домашних спутников
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Несколько увлекательных фактов о наших четырехногих друзьях заставят вас удивляться и восхищаться.

  • Язык кошек. У кошек чрезвычайно быстрый язык, особенно заметный, когда они пьют жидкость, такую как молоко. В таких случаях язык кошки может вытягиваться со скоростью до 1 метра в секунду. Невероятно!
  • Миллионы кошачьих друзей. А когда вы задумывались о том, сколько пушистых домашних питомцев живет на нашей планете? Ученые подсчитали, что на данный момент в мире насчитывается более 600 миллионов домашних кошек. Просто представьте этот поток мурлыкающих котов!
  • Плодовитость кошек. Не секрет, что кошки очень плодовиты. В одном помете кошка может родить от одного до девяти котят, а абсолютный рекорд достигает цифры в 19 малышей. Удивительно, как такие небольшие создания могут поражать своей плодовитостью!
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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