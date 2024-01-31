Откройте тайны кошек: увлекательные факты о самых привлекательных и удивительных домашних питомцах

Кошки — самые привлекательные и удивительные домашние питомцы. Но насколько мы реально знаем их?
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0
Несколько увлекательных фактов о наших четырехногих друзьях заставят вас удивляться и восхищаться.
Язык кошек. У кошек чрезвычайно быстрый язык, особенно заметный, когда они пьют жидкость, такую как молоко. В таких случаях язык кошки может вытягиваться со скоростью до 1 метра в секунду. Невероятно!
Миллионы кошачьих друзей. А когда вы задумывались о том, сколько пушистых домашних питомцев живет на нашей планете? Ученые подсчитали, что на данный момент в мире насчитывается более 600 миллионов домашних кошек. Просто представьте этот поток мурлыкающих котов!
Плодовитость кошек. Не секрет, что кошки очень плодовиты. В одном помете кошка может родить от одного до девяти котят, а абсолютный рекорд достигает цифры в 19 малышей. Удивительно, как такие небольшие создания могут поражать своей плодовитостью!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ