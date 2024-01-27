Собачий вой: от одиночества до стресса — как разгадать язык вашего питомца

Любой ответственный владелец должен быть бдительным, если его собака начинает выть, и тут не обязательно прибегать к мистике.
Если животное издает подобные звуки, это указывает на то, что с ним что-то не так.
1. Болезнь. Собачий вой сравним с человеческим стоном или плачем. Животное не в состоянии иначе сообщить вам, что у него проблемы. Это часто связано с серьезными заболеваниями, которые нельзя самостоятельно выявить.
Если ваш пес стал вялым, безучастным, плохо питается и плохо пьет, вой должен быть последним сигналом для посещения ветеринара.
2. Одиночество. Собаки — чрезвычайно общительные существа, которые могут испытывать глубокую тоску, если хозяин не уделяет им достаточно времени. Оставлять питомца в одиночестве на длительное время вредно для его нервной системы.
3. Стресс. Пес может выть из-за стрессового состояния. Важно для владельца проанализировать, что могло вызвать нервное напряжение у питомца.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.