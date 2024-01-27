Собачий вой: от одиночества до стресса — как разгадать язык вашего питомца

Тайны собачьего воя: почему ваша собака воет и как распознать причину за ее поведением

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любой ответственный владелец должен быть бдительным, если его собака начинает выть, и тут не обязательно прибегать к мистике.

Если животное издает подобные звуки, это указывает на то, что с ним что-то не так.

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1. Болезнь. Собачий вой сравним с человеческим стоном или плачем. Животное не в состоянии иначе сообщить вам, что у него проблемы. Это часто связано с серьезными заболеваниями, которые нельзя самостоятельно выявить.

Если ваш пес стал вялым, безучастным, плохо питается и плохо пьет, вой должен быть последним сигналом для посещения ветеринара.

2. Одиночество. Собаки — чрезвычайно общительные существа, которые могут испытывать глубокую тоску, если хозяин не уделяет им достаточно времени. Оставлять питомца в одиночестве на длительное время вредно для его нервной системы.

3. Стресс. Пес может выть из-за стрессового состояния. Важно для владельца проанализировать, что могло вызвать нервное напряжение у питомца.