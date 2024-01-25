Без лиц, без эмоций: как мозг собак воспринимает визуальные сигналы и почему лица для них не имеют значения

Международные исследователи обнаружили, что мозг собак не способен различать лица людей. Ученые утверждают, что домашние питомцы не могут отличить человеческое лицо от затылка, что, следовательно, делает их неспособными распознавать эмоции своих хозяев. В ходе исследования были просканированы мозги 20 собак, которые наблюдали за изображениями лиц и затылков людей на экране. Также собакам показывали морды и холки их сородичей.
Результаты исследования показали, что мозги питомцев не реагируют на появление лиц на экране, подтверждая, что для собак лица и затылки выглядят одинаково. В отличие от людей, у которых определенные участки головного мозга "срабатывают" при взгляде на чье-либо лицо, у собак такой реакции нет. Однако, если собака смотрит на морду другой собаки, она способна ее воспринимать.
Таким образом, общение с домашними животными через взгляд бессмысленно: собаки, по-видимому, не могут "читать" эмоции своих хозяев по лицу.
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