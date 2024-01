Стоит ли кошку угощать сметаной

Кошки и кисломолочные продукты считаются вещами неразделимыми. Однако сметана для животного может быть как полезной, так и принести вред. О том, можно ли давать её питомцу, рассказали эксперты.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic