Стоит ли кошку угощать сметаной

Специалисты рассказали, можно ли угощать кошку сметаной

Кошки и кисломолочные продукты считаются вещами неразделимыми. Однако сметана для животного может быть как полезной, так и принести вред. О том, можно ли давать её питомцу, рассказали эксперты.

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Отмечается, что сметана может быть полезной для кошек, ведь это натуральный продукт. Она содержит ценные питательные вещества, в том числе, белки, аминокислоты, витамины и микроэлементы,. При этом особенно важным является кальций.

Однако главная проблема сметаны — в её высокой жирности. Продукт даже с 15% жирности — слишком много для этих домашних животных. При избытке жиров у кошки могут появиться проблемы с печенью и поджелудочной железой. Как результат, это может привести к пищевым расстройствам.

В отличие от котят, взрослая кошка не может переваривать сметану, потому что её организм не вырабатывает специальные ферменты для этого.

Поэтому, советуют специалисты, не следует давать своему любимцу много сметаны за один раз. Котятам достаточно двух чайных ложечек, а взрослой кошке — 70 граммов.