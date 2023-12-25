Надо ли проверять у кошки сердце, если она начала храпеть

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Храп у кошек может быть естественным явлением, однако в некоторых случаях он может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем. Это явление может быть признаком дискомфорта, стресса, а также проблем с сердечной деятельностью и дыхательной системой.

Фото: Own work by Monozigote is licensed under public domain

В случае, если ваша кошка проявляет храп, кашель или другие симптомы респираторных нарушений, рекомендуется обратиться к ветеринару. Точная причина храпов часто труднопостижима для обычного владельца. Ветеринарный специалист проведет необходимые исследования, поставит точный диагноз и предложит соответствующее лечение.

Храпы могут возникнуть по разным причинам, таким как попадание инородного объекта в дыхательные пути, например, комка шерсти. Однако они также могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как астма, пневмония или сердечно-сосудистые нарушения. В случае появления признаков затрудненного дыхания, таких как храп в сопровождении открытого рта при дыхании, следует немедленно обратиться к ветеринарному специалисту.

Лечение храпов зависит от выявленной причины. Ветеринар может назначить противовирусные, противопаразитарные или антигистаминные препараты, а также кислородную терапию при астме. Очистители и увлажнители воздуха также могут облегчить симптомы респираторных заболеваний у кошек. Важно избегать использования эфирных масел и ароматических спреев в домашней обстановке, так как они могут негативно влиять на дыхательные пути животного.