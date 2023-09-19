Ворона чуть не оставила без света несколько домов в Карелии

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На месте происшествия действовали спасательные службы, подробности были предоставлены официальным представителям МЧС Республики Карелия.

Фото: openverse.org

Спасатели из Костомукши вынули ворону, которая застряла в уличном фонаре, и этот инцидент, случившийся 18 сентября, мог привести к отключению электричества в нескольких жилых домах.

Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу около девяти часов утра, после чего спасательные службы направились на улицу Первомайскую. С использованием автолестницы пожарные смогли успешно извлечь ворону из фонаря, сообщает karelinform.ru.

Согласно МЧС Республики Карелия, данное животное могло вызвать короткое замыкание, подвергая опасности электроснабжение соседних домов.

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