Ворона чуть не оставила без света несколько домов в Карелии

На месте происшествия действовали спасательные службы, подробности были предоставлены официальным представителям МЧС Республики Карелия.
Спасатели из Костомукши вынули ворону, которая застряла в уличном фонаре, и этот инцидент, случившийся 18 сентября, мог привести к отключению электричества в нескольких жилых домах.
Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу около девяти часов утра, после чего спасательные службы направились на улицу Первомайскую. С использованием автолестницы пожарные смогли успешно извлечь ворону из фонаря, сообщает karelinform.ru.
Согласно МЧС Республики Карелия, данное животное могло вызвать короткое замыкание, подвергая опасности электроснабжение соседних домов.
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