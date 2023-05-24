В магазинах Омска покупателям предлагалось мясо с очень высоким содержанием антибиотиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представители Россельхознадзора выяснили, что в говядине и мясе птицы, которые продавались в магазинах Омска, содержание антибиотиков превышало все допустимые нормы.

Фото: http://static.ernur.kz/

Как пишет gorod55.ru, из 85 образцов пищевой продукции, взятой для исследования в Испытательный центр, в двух содержание антибиотиков тетрациклиновой группы — окситетрациклина — было значительно превышено.

Плохими в этом отношении оказались образцы мяса говядины и тушки цыплёнка. С этого момента продукция производителя мяса птицы будет подвергаться строгому лабораторному контролю, а в отношении производителя говядины пока ограничились предостережением.

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