Страсти по гормонам и антибиотикам: как с умом покупать мясо

Страшилки об опасных гормонах роста и антибиотиках в мясе слышал, наверное, каждый. Кто-то по этим причинам даже становится веганом, но все же мясо по-прежнему остается в рационе большинства людей.

Гормоны и антибиотики стали активно колоть животным относительно недавно и поначалу с благими целями — защитить животных от болезней и накормить недорогим мясом всех нуждающихся. Однако бизнес диктует свои правила: производители быстро сообразили, как можно увеличить прибыль. Курице, выращенной у частника, для набора массы требуется полгода, а фабричной птице — всего 1,5 месяца. За полгода таким образом можно продать 4000 кур вместо 1000. Простая арифметика. Неудивительно, что гонка за количеством привела к падению качества.

Но действительно ли все так страшно? И как с умом покупать мясо?

Диетолог Центра ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова уверяет, что по гигиеническим требованиям количество гормонов и антибиотиков нормируется. Мясо, которое продается в магазине, безопасно. Если же покупать мясо в каких-то несанкционированных точках торговли, то теоретически можно купить некачественный продукт. Если же мясо поступило на прилавок магазина, значит, оно проверено соответствующими органами.

Как правильно выбирать мясо

"Дело в том, что мясо само по себе — естественный продукт, необычайно ценный, поскольку содержит много полноценного, хорошо сбалансированного животного белка, плюс к этому является основным источником витамина В12 и железа. С этой точки зрения самыми полезными будут красные сорта мяса — это говядина, свинина, конина, баранина. Но они же являются самыми жирными. Насыщенный жир, который содержится в мясе, при избытке вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и повышает уровень холестерина. Поэтому если мы хотим получить и максимум пользы, и максимум удовольствия, то лучше выбирать нежирные сорта мяса. Следует отдавать предпочтение нежирной говядине, телятине, крольчатине. Полезно мясо птицы: куриная грудка, индюшка. Мясо водоплавающих птиц содержит очень много жира, поэтому не очень показано. Мясо лучше тушить или запекать с овощами", — поясняет Наталья Денисова.

Диетолог отмечает, что избавиться от вредных компонентов, вроде гормонов и антибиотиков, помогают небольшие хитрости. Например, хозяйки часто сливают первый бульон. Это поможет избавиться не только от опасных добавок, но и от избытка жира. Если мясо перед варкой вымочить и слить первый бульон — тогда мы получим диетический продукт с большим количеством белка и с малым количеством жира. Также Наталья Денисова подчеркивает, что химические соединения при термической обработке разрушаются, поэтому при запекании или жарке часть потенциально опасных веществ испаряется.

"Я думаю, что гораздо опаснее неправильно хранить мясо. Могут возникнуть признаки порчи, начнут размножаться какие-то микроорганизмы, что характерно для жаркого периода. Поэтому важно покупать мясо в магазинах, где оно хранится в холодильнике, а не лежит и гниет на рыночном прилавке", — напоминает диетолог.

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