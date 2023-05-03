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Чернобыльские собаки: новое исследование показывает, как изменилась их ДНК

2:34
Зоосфера » Собаки

Взрыв Чернобыльского ядерного реактора 26 апреля 1986 года имел далеко идущие последствия для окружающей среды. Недавнее исследование, опубликованное в журнале ScienceNews, пролило новый свет на то, как изменилась ДНК бездомных собак, живущих в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО), в результате катастрофы.

Чернобыльские собаки: новое исследование показывает, как изменилась их ДНК
Фото: takprosto.cc/

Исследователи изучают ДНК чернобыльских бездомных собак

ЧЗО является территорией, непригодной для жизни из-за радиационного загрязнения, за исключением популяции бродячих собак. Как сообщает Science News, эти собаки имеют общих предков с немецкими овчарками и другими пастушьими породами, как и многие другие свободно размножающиеся собаки в Восточной Европе. Исследователи взяли образцы крови у 302 бродячих собак из ЧЗО и сравнили их ДНК с ДНК собак из города Чернобыль, который находится примерно в 16 км.

Быстрая эволюция чернобыльских собак

Результаты исследования были поразительными: в ДНК чернобыльских собак обнаружены признаки быстрой эволюции. Однако ученые до сих пор не знают, были ли эти изменения вызваны радиацией или инбридингом. Исследование поднимает важные вопросы о долгосрочных последствиях воздействия радиации на животных и о возможности быстрой эволюции в ответ на давление окружающей среды.

Механизмы эволюции и устойчивость животных

Результаты исследования позволяют предположить, что быстрая эволюция один из способов, с помощью которого животные могут справиться с такими вызовами окружающей среды, как радиационное облучение. Продолжение генетических исследований чернобыльских собак может дать ценные сведения о механизмах эволюции и устойчивости животных перед лицом неблагоприятных факторов.

Уникальные черты чернобыльских собак

Помимо измененной ДНК, чернобыльские собаки обладают и другими уникальными характеристиками. В результате катастрофы произошла высокая степень инбридинга (формы гомогамии, скрещивания близкородственных форм в пределах одной популяции животных или растений), что привело к появлению собак смешанных пород. Несмотря на это, некоторые чернобыльские щенки были отданы на усыновление после карантинного периода, несмотря на опасения общественности по поводу заражения.

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Чернобыль: как спасают собак в зоне отчуждения
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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