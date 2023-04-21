В Ростове не знают, кому решать проблему с бродячими собаками: у зоозащитников много вопросов

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно закону, отлов бродячих животных должен выполняться компанией, у которой есть статус приюта. А у ЦБЖ Ростова этого статуса до сих пор нет, соответственно, отлов беспризорных собак обязан производиться другим подрядчиком.

Как рассказала общественный инспектор в области обращения с безнадзорными животными Лариса Кандаурова в разговоре с rostovgazeta.ru, такого подрядчика сейчас ищут. В организации уже проинформировали, что на отлов 435 уличных дворняг выделено 1,7 миллионов рублей.

Кандаурову смущает точная цифра собак, подлежащих к отлову, она не понимает, откуда в Центре могут её знать. Также зоозащитница посетовала на то, что тендеры на отлов беспризорных животных очень раздроблены — она объяснила, что есть отдельный тендер буквально на каждое действие, связанный с процедурой поимки собак.

"Я предполагаю, что денег на отлов собак тратится в разы больше, чем если бы ЦБЖ имел свой штат сотрудников. Это не нормально, когда на каждый взмах руки размещается отдельный тендер", — сказала Кандаурова.

Она добавила, что тендеры раздробили когда-то специально, чтобы победить коррупцию, однако теперь такая система обходится чересчур дорого.

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Зоозащитница разбирает главный миф про бродячих собак