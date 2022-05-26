"Роза Хутор" поддержал публикацию атласа "Птицы Черноморского Кавказа"

Часть тиража курорт направит в школьные библиотеки г. Сочи.

На территории и в окрестностях курорта "Роза Хутор" встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными, т. е. мигрирующими через горы Западного Кавказа. Здесь можно наблюдать такое уникальное природное явление как сезонное перемещение огромных стай птиц самых разных видов. Именно поэтому этот регион представляет большой интерес для ученых-орнитологов и любителей-бердвотчеров. Благодаря их инициативе состоялась публикация тиражом 2000 экземпляров карманного атласа-определителя "Птицы Черноморского Кавказа". Это уже второй выпуск в серии региональных определителей, которой занимается уральское орнитологическое сообщество.

"Первый такой определитель "Птицы Среднего Урала" вышел еще в 2019 году, сейчас мы очень рады, что смогли продолжить серию — теперь о самых распространенных птицах юга России с авторскими иллюстрациями екатеринбугского орнитолога Вадима Рябицева и текстом ведущего специалиста по пернатым Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петра Тильбы", — комментирует координатор екатеринбургского сообщества любителей птиц Нина Садыкова. "Этот карманный справочник-определитель удобно брать с собой в поездки. Заламинированные страницы веера более устойчивы к намоканию и износу, чем обычная книга. Благодаря такому походному справочнику любой человек во время прогулки, например, в горах Сочи, сможет познакомиться с местными пернатыми", — отмечает инициатор проекта.

Атлас-определитель "Птицы Черноморского Кавказа" предназначен для всех, кто интересуется живой природой. Дети с удовольствием будут разглядывать подробно изображенных птиц, взрослым такой определитель тоже будет полезен — максимально точные рисунки позволяют легко опознать живую птицу и познакомиться с ее основными характеристиками без сложных терминов и информации.

"Роза Хутор" также будет использовать данный атлас в своей деятельности, поскольку в числе его познавательных активностей есть уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный знакомство с миром пернатых, обитающих на территории курорта.

"В Горном Причерноморье обитает, например, беркут, самый крупный орел России с размахом крыльев в 2,5 м. Здесь также можно увидеть самую быструю птицу в мире — черного стрижа (скорость горизонтального полета 170 км/ч). Самая маленькая в Европе — королек, ее вес 4 грамма также встречается в нашем региона. Если повезет можно увидеть и сокола сапсана, развивающего в пикирующем полете скорость свыше 300 км/ч., и обладающего самым острым зрением — видит голубя на расстоянии 8 км. Об этом и о многом другом с интересом узнают наши маленькие гости и их родители. Получив предложение об участии в проекте создания атласа-определителя Птиц Черноморского Кавказа, мы были рады предоставить инициаторам необходимую поддержку. А получив из издательства свою часть тиража, мы планируем поделиться им и с библиотеками школ и центров дополнительного образования Сочи. Так мы стремимся к достижению одной из целей программы устойчивого развития курорта — изучение, сохранение и популяризация природного достояния наших гор", — говорит директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Для справки об авторах

Вадим Константинович Рябицев — ученый-орнитолог, доктор биологических наук, профессор, лидер Уральской школы орнитологов, председатель Уральского орнитологического общества. Автор лучших на сегодня иллюстрированных справочников-определителей "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири", "Птицы Ямало-Ненецкого округа", "Определитель птиц Казахстана", "Птицы Сибири", "Птицы Средней Азии", "Птицы Европейской части России" и веера-определителя "Птиц Среднего Урала".

Профессиональный художник-анималист. На данный момент им написано более 700 видов птиц, встречающихся в России и сопредельных территориях. Это не только высокохудожественные, но и очень подробные, точные и тщательно проработанные изображения, по которым легко опознавать птиц при встрече.

Петр Арнольдович Тильба — орнитолог, ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка и Имеретинского орнитопарка. Автор около 300 научных работ по фауне, экологии и охране птиц Западного Кавказа и Предкавказья. Автор листов Красных книг РФ, Краснодарского края, Республики Адыгея, Атласа гнездящихся птиц Европы, Атласа гнездящихся птиц Европейской России. Участник программы Ключевые орнитологические территории Европейской России. Автор книги Птицы Сочинского Причерноморья (2017).

Нина Олеговна Садыкова — организатор проекта и редактор серии, кандидат биологических наук, популяризатор натуралистического туризма, основатель сообщества бёрдвотчеров Екатеринбурга EkaterinBird.