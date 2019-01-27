Венесуэла обвинила своего военного атташе в США в госизмене

Министерство обороны Венесуэлы обвинило своего военного атташе в Соединенных Штатах Америки Хосе Луиса Сильву в государственной измене.
Об этом национальное оборонное ведомства страны объявило в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
Так, сообщается, что военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Америки Хосе Луиса Сильву подчинился актуальному вектору внешней политики официального Вашингтона. Посол заявил, что вслед за США и рядом других стран не признает законной власть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Примечательно, что Министерство обороны Венесуэлы не только обвинило Хосе Луиса Сильву в измене, но и объявило трусом.
Отметим, что вместе с Соединенными Штатами Америки против Николаса Мадуро выступили Канада, Украина, Франция, Великобритания и подавляющее большинство стран Латинской Америки. Поддержали же главу государства лишь Российская Федерация, Китайская народная республика, Турция, Боливия, Уругвай и Куба.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Соединенных Штатов Америки не признала власть действующего президента Венесуэлы Николоса Мадуро. В американском правительстве назвали его деспотом и тираном, объявив, что будут делать все возможное для восстановления демократии в Венесуэле.
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