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Источник Правда.Ру

Найдены причины антироссийской политики Канады

Мир » Северная Америка » США и Канада

Издание Globe and Mail опубликовало статью, в которой названы причины ухудшения отношений Канады с Россией. Канада, считает автор, руководствуется не своими стратегическими интересами, а "вассальной преданностью" США и стремлением угодить представителям украинской диаспоры в стране.

Найдены причины антироссийской политики Канады. Найдены причины антироссийской политики Канады

Этот недальновидный подход может дорого стоить министру иностранных дел Христе Фриланд и премьеру страны Джастину Трюдо. Канадская внешняя политика "определяется не долгосрочным и краткосрочным стратегическим планированием, а личными качествами и внутриполитическими вопросами", считает обозреватель. Дичная неприязнь первых лиц правительства поставила Путина в один ряд с лидером КНДР и ИГИЛ (запрещена в РФ).

Но в начале 2016 года другой премьер, Стефан Дион предупреждал что "разрыв связей с Россией не принесёт добра никому: ни канадцам, ни российскому народу, ни украинцам, ни мировой безопасности". Он также призывал Канаду "перестать быть фактически единственной страной, практикующей политику пустого кресла с Россией, поскольку, поступая так, мы наказываем сами себя".

Квебекские предприниматели тогда жаловались на потерю российского рынка из-за санкций, наложенных на Россию после присоединения Крыма в 2014 году, "в то время как Франция продолжала подписывать контракты с Россией". Однако, Диона не поддержали, а после вообще уволили.

"С тех пор Канада только ужесточила подход к России, приняла собственную версию акта Магнитского, ввела санкции против ещё большего числа россиян и выслала российских дипломатов", — напоминает автор статьи. В качестве аргумента журналист приводит и отсутствие доказательств вины России по "делу Скрипаля". Когда премьера Трюдо вынудили представить доказательства причастности России к отравлению Скрипаля, послужившей основанием для высылки российских дипломатов, всё что он смог предъявить — это "усилия российских пропагандистов по дискредитации канадского министра иностранных дел в социальных сетях путём распространения о ней лживых слухов".

Дело в том, что дед госпожи Фриланд был смотрителем нацистского концлагеря в оккупированной Польше во время Второй мировой войны — факт, который российские критики госпожи Фриланд не преминули использовать в собственных целях, напоминает автор статьи.

В 1994 году премьер-министр Канады Жан Кретьен предложил членство в НАТО Украине, поскольку, по его собственным словам, "миллион канадцев имеют украинские корни". С тех пор украинская диаспора Канады, членом которой является и действующий министр иностранных дел Христя Фриланд, только увеличилась и приобрела больший электоральный вес.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство Канады является одним из самых активных критиков действий России на Украине и в Крыму и уже объявило визовые, финансово-экономические санкции в отношении РФ. Ранее премьер-министр Стивен Харпер объявил о приостановке всех двусторонних контактов между канадскими и российскими военными в Арктике, а также работы двусторонней межправительственной экономической комиссии. Заведующий отделом Канады Института США и Канады РАН Василий Соколов прокомментировал данную ситуацию для Pravda. Ru.

"Там правят сейчас консерваторы, вы знаете, там две партии есть, консервативная и либеральная. Консерваторы имеют ту особенность, что они всегда следуют политике США, в том числе и во внешнеполитических акциях.

Второе обстоятельство связано с чисто внутренними делами Канады, поскольку это многонациональное государство, там есть и украинская диаспора, которая имеет более одного миллиона жителей, и они имеют серьезное политическое влиянии в парламенте страны, поэтому не учитывать это обстоятельство даже Харпер не может. Кроме того, надо знать, как эта диаспора сформировалась, это было в то время, когда Украина была разделена между Российской империей и Австро-Венгерской, и большую часть переселенцев в Канаду как раз составляли выходцы из Галиции, из Австро-Венгрии. Поэтому основной стержень украинского населения в Канаде — это так называемые "западенцы". Кстати говоря, в первую мировую войну, когда Канада интернировала некоторых нежелательных своих жителей, опасаясь пятой колоны, то вот 8.5 тысяч интернированных составили украинцы, потому что они австрияки. Такой парадокс был", — рассказал эксперт.

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