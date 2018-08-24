Крупнейшую сеть аптек Узбекистана отдадут американцам

Акции крупнейшей сети аптек Узбекистана Dori-Darmon могут передать в доверительное управление американской компании United Investment Healthcare Group. С такой инициативой выступило министерство здравоохранения Узбекистана.
Речь, соответственно, идет о государственной доле акций. А их, между тем, 71%.В сеть Dori-Darmon сейчас входит 2200 социальных аптек.
И кроме того, это Dori-Darmon - единственный поставщик наркотических и психотропных средств для государственных медучреждений, отмечает Eurasia Daily.
Подписание договора планируется до 1 сентября. Американская компания получит акции в доверительное управление сроком на пять лет, с возможной пролонгацией на такой же срок, если будут получены хорошие результаты в первую пятилетку.
Впрочем, министерство вынесло законопроект на общественное обсуждение, которое продлится до 7 сентября.
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