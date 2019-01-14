Генштаб Украину приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией

13 января ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан рассказал журналистам о подготовленном плане по захвату территорий Донецкой и Луганской Народной Республики. Богдан подчеркнул, что украинские власти избрали путь дипломатического урегулирования конфликта, однако предусмотрели и силовой вариант.
Богдан сообщил, что вооруженные силы Украины предусмотрели развертывание полномасштабной военной операции на юго-востоке Украины и боевые действия с Российской Федерации, если конфликт не удастся решить мирным путем.
По мнению Василия Богдана, уже в ближайшее время Украине удастся укрепить позиции в Черном море благодаря поддержке НАТО.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американском десантном корабле, который проходил через Черное море, а также о последствиях возобновления полномасштабных боевых действий для Украины.
Фото: Министерство обороны Украины
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