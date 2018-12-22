Украинским железным дорогам не хватает российских запчастей

В последние годы Украина идет по пути украинизации, евроинтеграции и декоммунизации. Так, например, многие товары, произведенные в Российской Федерации, в сегодняшней Украине под запретом.

Это, что любопытно, очень серьезно ударило по украинским железным дорогам. Глава "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что его компания сегодня крайне остро нуждается в замене порядка полумиллиона запчастей, произведенных когда-то в России.

Об этом Евгений Кравцов написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Так, существует вероятность, что в ближайшие годы Украина просто-напросто останется без железных дорог. Во всяком случае, действующих. Евгений Кравцов обратился к тамошним производителям с просьбой изготовить аналоги тех запчастей, что страна когда-то закупала у России.

По словам Евгения Кравцова, только в следующем году украинским железным дорогам необходимо 575 тысяч единиц запчастей на общую сумму в полтора миллиона гривен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Верховной рады предложили прекратить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Они уже создали соответствующий законопроект и надеются, что власть его в скором времени примет. Украинские депутаты, отметим, уверены, что такой шаг всецело и полностью оправдан.

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