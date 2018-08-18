Украина приняла решение отказаться от горячей воды

Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению страны Мария Яковлева заявила о том, что Украине следует отказаться от централизованной системы снабжения населения горячей водой.
По словам украинского политика, многие европейские страны уже давно пошли по этому пути. Мария Яковлева утверждает, что Незалежной необходимо перенять опыт западных государств. По ее мнению, на автономное домовое, квартальное или районное водоснабжение Украине необходимо было перейти еще четверть века тому назад.
Украинская чиновница отметила, что сама по себе идея является как минимум гениальной. Вопрос лишь в том, как ее реализуют на практике. По словам Марии Яковлевой, идея может серьезно пострадать из-за ее непрофессионального "народного" исполнения.
Напомним, что изначально с идеей отказа от централизованной системы снабжения населения горячей водой несколько дней назад выступил украинский министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, зачем украинское правительство пускает в Россию старые, полуразвалившиеся поезда. Тем самым Киев хочет предупредить массовый отток своих граждан на территорию Российской Федерации.
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