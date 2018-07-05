Украина готова передать РФ Кирилла Вышинского

Украинская сторона заявила о готовности передать России 13 человек, включая Кирилла Вышинского, руководителя портала РИА Новости, в обмен на граждан Украины, которые отбывают наказание в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.

Фото: личная страница Кирилла Вышинского в Facebook.com

Ранее Владимир Путин обсуждал вопрос обмена заключенными с президентом Украины Петром Порошенко. Также по поводу судьбы Вышинского и других людей, отбывающих наказание в Украине, разговаривала омбудсмен Татьяна Москалькова "с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".

По сообщению "РИА Новости" Ирина Геращенко рассказала в кулуарах, что все люди, которых хотела посетить Москалькова во время визита в Украину имеют двойное или российское гражданство.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, еще были следующие лица - Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич", - пояснила Геращенко.

Она также добавила, что этих людей Киев готов освободить для того, чтобы РФ освободила украинских заключенных.

"Поэтому сегодня я пришлю официальное письмо представителю РФ в трехсторонней контактной группе Грызлову со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан как таковых, что мы можем передать по для освобождения украинцев", - заключила первый вице-спикер Верховной Рады.

Ранее "Правда.Ру" писала, Кирилл Вышинский был задержан на Украине 15 мая. Через два дня суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Задержание произошло около дома, где живет журналист, тому есть свидетельства его коллег. Следящим за событиями последних лет на Украине причины достаточно очевидны.

Кирилл Вышинский не раз высказывал критические суждения в адрес нынешней украинской власти, в частности, отмечая, что украинскими политиками управляют двойные стандарты и выражая надежду, что "что украинское общество начнет потихоньку трезветь, видя, кто находится у власти".

Борясь на своей родине за соблюдения прав человека, он рассказывал аудитории о творящемся произволе.