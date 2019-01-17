Жители Киргизии вышли на улицы Бишкека с протестом против мигрантов из Китая

В столице Киргизии Бишкеке сегодня отгремел митинг местных жителей. Граждане постсоветской республики недовольны действиями власти в отношении трудовых мигрантов из Китайской народной республики.

Так, граждане Киргизии вышли на митинг с призывами к действующей в стране власти резко сократить число китайцев, приезжающих на заработки в Бишкек и другие города страны. Протестующие потребовали запретить браки между гражданами Киргизии и Китая, а также заявили о своем желании снова видеть в своем паспорте графу "национальность".

На сегодняшний день Киргизия числится в списке должников Китайской народной республики. Протестующие в числе прочего высказали свое недовольство и этим.

Отметим, что, по сообщению киргизских органов правопорядка, митингующие отказались разойтись после того, как истекло время, отведенное на протестную акцию. Полицейские пошли на крайние меры и задержали несколько десятков человек.

Примечательно, что Киргизия сама является лидером рейтинга мировых государств по количеству граждан страны, трудящихся заграницей. Так, постсоветская республика обошла в этом рейтинге Республику Тонго, Украину, Молдавию и Таджикистан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что оппозиционные политики Киргизии всерьез ополчились против русского языка. На сегодняшний день государственным языком бывшей советской республики является киргизский, а официальным — русский. Но далеко не все в стране согласны с таким положением дел.

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