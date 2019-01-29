Министр образования Латвии отказалась говорить с журналистами на русском языке

Глава Министерства образования Латвии Илга Шуплинска, не так давно вступившая в должность, заявила, что не намерена общаться с представителями средств массовой информации на русском языке.
Так, по словам главы государственного ведомства, латышский язык, являющийся единственным государственным в Латвии, переживает далеко не самые лучшие времена. По мнению Илги Шуплинска, ситуация с латышским языком в стране "не настолько хороша", чтобы она могла позволить себе говорить на русском языке. Родному языку, посетовала глава Министерства образования Латвии, граждане Латвии уделяют недостаточное количество внимания.
Илга Шуплинска также отметила, что уважает русский язык. Она призналась, что часто читает русскую художественную литературу. Но средства массовой информации из России, что примечательно, Шуплинска игнорирует, так как считает их пропагандистскими.
Русский язык, объясняет свою позицию глава Министерства образования Латвии, должен развиваться в России, а в Латвии следует говорить на единственном государственном языке, которым на сегодняшний деть и является латышский.
Ранее "Правда.Ру" писала об еще одном примечательном инциденте, произошедшем в постсоветском прибалтийском государстве из-за русского языка. Так, гражданин Латвии, явившись на курсы мореходства, расстроился, обнаружив, что он там единственный, кто не понимает ни слова по-русски.
Также "Правда.Ру" писала о том, что соседняя с Латвией Литва решила запретить в стране американский мультипликационный сериал "Симпсоны". Все из-за того, что в одной из серий прозвучала, по мнению официального Вильнюса, оскорбительная шутка в отношении Литвы.
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