Кремль признал "клубок противоречий" у Путина с Лукашенко

Правительство Российской Федерации признает, что между действующим президентом страны Владимиром Путиным и национальным лидером Белоруссии Александром Лукашенко существует ряд нерешенных разногласий.
Об этом общественности сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так, заявил он, Москве и Минску не удалось добиться взаимопонимания по вопросу компенсации за налоговую реформу, проводимую российской стороной. По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации, в грядущем году между Путиным и Лукашенко возникнут "некоторые нюансы". "Клубок противоречий", по меткому выражению Дмитрия Пескова, главы двух государств намерены разрешить в ходе свой встречи, что состоится в самые ближайшие дни.
Напомним, что действующая белорусская власть недовольна решением Москвы обнулить экспортные пошлины на нефть. По приблизительным оценкам Минска, только в 2019 году Белоруссия из-за этого потеряет 300 миллионов долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко заподозрил Российскую Федерацию в желании присвоить территории современной Белоруссии. Этому не бывать, уверен Лукашенко, пока он находится у руля страны.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, обманывают Россию. Ряд средств массовой информации пишет, что они лишь создают видимость вражды. На самом деле, уверены эксперты, отношения Минска и Киева крепки и взаимовыгодны.
Фото: kremlin.ru
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