СМИ: эпидемия кори грозит России, Казахстану и Украине

В начале 2019 года на Украине начала быстро распространятся корь. За 17 дней уже 5000 больных. Об этом сообщают СМИ.

Среди пяти тысяч заразившихся корью около двух тысяч детей. От осложнений, возникающих на фоне болезни появляются случаи с летальным исходом. На днях в больнице умер 49-летник украинец из Ровенской области, у которого не было необходимой прививки. В прошлом году от кори на Украине умерло 16 человек, а число заболевших достигло 54,5 тысяч человек.

Еще 41 человек заразились данной инфекцией в Казахстане, четверо из них с осложнениями попали в реанимацию. Все заболевшие проживают в Атырауской области.

Серьезное заболевание добралось и до России. Случаи заражения зафиксированы во Владимирской области. По данным, предоставленным Роспотребнадзором по региону, среди больных 20 детей и 5 взрослых. Все зараженные проживают в Суздальском районе, поселке Сновицы.

Ранее Правда.Ру писала о том, что корь сразила Европу, таков итог отчета Всемирной организации здравоохранения. За первую половину 2018 года заболел 41 000 европеец. Этот показатель более чем на 50% превышает данные за такой же период прошлого года.

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