Глава Косова объявил о создании армии

Президент непризнанного Косово Хашим Тачи сделал заявление о создании собственной армии. Данную информацию Тачи опубликовал в социальных сетях.

Президент отметил, что 28 декабря он подписал пакет законов, в рамках которого будет оформлена и создана полноценная косовская армия. Глава непризнанного государства Косово не раз сетовал на то, что армия должна была появиться несколько лет назад, поэтому данное заявление было сделано с особой гордостью. "Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию", — написал политик.

По утверждению Тачи, армия Косово никогда не будет угрозой для других народов. Она направлена лишь на защиту государства и обеспечит лучшую жизнь будущим поколениям.

Наблюдая за Республикой Косово, президент Сербии Александр Вучич сделал вывод о том, что подобная деятельность не ведет к нормализации отношений с Сербией, а, скорее наоборот, отбрасывает на 5 — 7 лет назад. Вучич надеется, что когда-нибудь две стороны придут к согласию, но пока их действия можно назвать лишь безответственными.

Ранее Правда.Ру писала о том, что сербы не смиряться с положением относительно непризнанного государства Косово, затрагивая историю взаимоотношений двух сторон и начало конфликта.

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