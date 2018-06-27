Премьер Словакии убедился в бессмысленности санкций против России

В последнее время антироссийские настроения в Европе спадают, и все большее количество государств задумывается о целесообразности санкций и ограничений в отношении Российской Федерации. Так, о снятии санкций против России вовсю заговорило правительство Италии, а позже и правительство Чехии. Не осталась в стороне и граничащая с Чехией Словакия.

Так, премьер Словакии высказал об антироссийский санкциях следующим образом. Петер Пеллегрини заявил, что они совершенно бессмысленны. По словам премьера, Словакия уже давно придерживается мнения, что санкции не принесли ровным счетом никакого результата.

Высказался Петер Пеллегрини и об отношениях России с Европой. По мнению премьера Италии, они не улучшаются из-за отсутствия возможности торговать с Москвой. Пеллегрини резюмировал, что санкции приносят лишь вред и никакого дальнейшего смысла в них он не видит.

Премьер Словакии заявил, что считает важным шагом пересмотреть этот вопрос. По словам политика, не стоит исключать возможности, что с Россией удастся договориться спокойным, мирным путем, не нанося ущерб ни ее экономике, ни экономике европейских государств.

Напомним, что санкции против России были введены после того, как Россия присвоила себе Крымский полуостров. В связи с этим европейские государства, игнорируя референдум 2014 года, считают Россию оккупантом и агрессором.

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