В Германии объявили о необходимости укреплять отношения с США

Германии необходимо налаживать дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.
Несмотря на все противоречия современной Европы с США, отказываться от партнерства с Вашингтоном нельзя, считает Хайко Маас. Если же дипломатические отношения на сегодняшний день нельзя наладить, объявил глава немецкого дипломатического ведомства, то их стоит, что называется, "перезагрузить".
При этом, отметил Хайко Маас, в выстраивании отношений Берлину и Вашингтону стоит иметь ввиду тот факт, что обеим странам и всему миру в целом нужно не новое геополитическое противостояние, а новое сотрудничество.
Отметим, что немецкое правительство уже, судя по всему, придерживается намеченной политики по налаживанию отношений с Соединенными Штатами Америки. Напомним, что совсем недавно американское правительство обвинило Российскую Федерацию в нарушении норм Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Хайко Масс потребовал от России "прекратить нарушать" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава Министерства иностранных дел Германии подчеркнул, что России стоит выполнить требования США и уничтожить свои крылатые ракеты.
Читайте также:
Германия давно оккупирована США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?