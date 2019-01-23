В Германии объявили о необходимости укреплять отношения с США

Германии необходимо налаживать дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

Несмотря на все противоречия современной Европы с США, отказываться от партнерства с Вашингтоном нельзя, считает Хайко Маас. Если же дипломатические отношения на сегодняшний день нельзя наладить, объявил глава немецкого дипломатического ведомства, то их стоит, что называется, "перезагрузить".

При этом, отметил Хайко Маас, в выстраивании отношений Берлину и Вашингтону стоит иметь ввиду тот факт, что обеим странам и всему миру в целом нужно не новое геополитическое противостояние, а новое сотрудничество.

Отметим, что немецкое правительство уже, судя по всему, придерживается намеченной политики по налаживанию отношений с Соединенными Штатами Америки. Напомним, что совсем недавно американское правительство обвинило Российскую Федерацию в нарушении норм Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Хайко Масс потребовал от России "прекратить нарушать" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава Министерства иностранных дел Германии подчеркнул, что России стоит выполнить требования США и уничтожить свои крылатые ракеты.

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