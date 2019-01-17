Полякам грозит суд за празднование дня рождения Гитлера

Симптоматичный инцидент произошел в Польше. Там нескольких ультраправых радикалов будут судить за празднование дня рождения немецкого фюрера Адольфа Гитлера.
Польские средства массовой информации сообщают, что преступники принадлежат к ультраправому движению Польши под названием "Гордость и современность". Шестерым злоумышленникам предъявлено обвинение в пропаганде нацистского строя. Предводителя организации же обвиняют также в незаконном хранении огнестрельного оружия, демонстрированном использовании нацистского приветствия и организации празднования дня рождения Адольфа Гитлера.
Отметим, что расследование инцидента началось еще год тому назад — именно тогда в сети Интернет появились видеозаписи, сделанные скрытой камерой на прошедшем в лесу праздновании дня рождения Адольфа Гитлера. Так, члены "Гордости и современности" развесили на деревьях флаги со свастикой и соорудили даже алтарь в честь предводителя Третьего рейха, слушая военные нацистские марши.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские средства массовой информации забили тревогу. В новом логотипе немецкой националистической партии "Альтернатива для Германии" журналисты из Великобритании разглядели якобы самую настоящую тайную нацистскую символику.
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