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Источник Правда.Ру

Южная Корея отправила КНДР 200 тонн мандаринов

Мир » Азия

В этом году отношения между Южной Кореей и Корейской Народной Демократической Республикой несколько улучшились, став как никогда спокойными. Сеул и Пхеньян даже стали обмениваться подарками.

Южная Корея отправила КНДР 200 тонн мандаринов. 394818.jpeg

Об этом сообщает крупнейшее южнокорейское издание "Ренхап".

Недавно, например, Сеул отправил Пхеньяну подарок в виде 200 тонн мандаринов. Авторы материала отмечают, что мандарины стали благодарностью за подарок, который ранее отправил в Сеул Пхеньян. Так, некоторое время назад Корея Северная отправила Корее Южной несколько тонн редких деликатесных грибов.

Сеулу, по-видимому, подарок Пхеньяна понравился. Они отметили, что мандарины выбрали не просто так — этот фрукт, отметили в правительстве Южной Кореи, в КНДР встречается очень редко. В Сеуле поделились надеждой, что как можно больше жителей Северной Кореи попробуют их.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на фоне улучшившихся отношений между двумя странами правительство Южной Кореи обвинило разведку страны в бездействии и апатичности. Агенты Сеула не растерялись и, дабы предоставить доказательства своей работы, продемонстрировали правительству тайную программу, с помощью которой разведка следит за здоровьем национального лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Темы Сеул КНДР Пхеньян Северная Корея
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