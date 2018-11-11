Южная Корея отправила КНДР 200 тонн мандаринов

В этом году отношения между Южной Кореей и Корейской Народной Демократической Республикой несколько улучшились, став как никогда спокойными. Сеул и Пхеньян даже стали обмениваться подарками.
Об этом сообщает крупнейшее южнокорейское издание "Ренхап".
Недавно, например, Сеул отправил Пхеньяну подарок в виде 200 тонн мандаринов. Авторы материала отмечают, что мандарины стали благодарностью за подарок, который ранее отправил в Сеул Пхеньян. Так, некоторое время назад Корея Северная отправила Корее Южной несколько тонн редких деликатесных грибов.
Сеулу, по-видимому, подарок Пхеньяна понравился. Они отметили, что мандарины выбрали не просто так — этот фрукт, отметили в правительстве Южной Кореи, в КНДР встречается очень редко. В Сеуле поделились надеждой, что как можно больше жителей Северной Кореи попробуют их.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на фоне улучшившихся отношений между двумя странами правительство Южной Кореи обвинило разведку страны в бездействии и апатичности. Агенты Сеула не растерялись и, дабы предоставить доказательства своей работы, продемонстрировали правительству тайную программу, с помощью которой разведка следит за здоровьем национального лидера КНДР Ким Чен Ына.
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