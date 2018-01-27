В Брюсселе открылась выставка о нацистах на Украине

В Брюсселе в здании Европарламента открылась выставка "Государство обмана: сила нацистской пропаганды". Она посвящена Международному дню жертв Холокоста и продлится по 13 мая, сообщают СМИ.

Выставка рассказывает об истории становления и развития идеологии нацизма — с начала XX века до наших дней. Отдельные материалы посвящены деятельности нацистских групп на Украине.

Киев давно внедряет в стране неонацистскую идеологию, героизируя нацистов, переименовывая в их честь улицы, ставя им памятники, но в ЕС обращать на это внимание начали только сейчас.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Запад, осудивший гитлеровский фашизм на Нюрнбергском процессе, в упор не видит его возрождения на Украине. Прокомментировал ситуацию "Правде Ру" главный военный раввин России Аарон Гуревич.

"Если это организовано совместно с партией "Свобода", которая все-таки вошла в парламент Украины, то эта ситуация, безусловно, за гранью понимания. Все-таки в большинстве стран Европы существуют правые партии, националистические партии. Безусловно, они в меньшинстве. В Германии такие есть, в Австрии, и они остаются в изоляции со стороны других фракций.

"Свобода" же совершенно четко входит в коалицию с другими партиями и считается той самой политической силой, которая вернет былую славу Украине. А какую былую славу они вернут, если эта слава выражалась в том, что они совместно с эсэсовцами — а Шухевич, кстати, был заместителем командира батальона СС — уничтожали мирное население, евреев, поляков? После войны они устраивали рейды на советских граждан, на мирных жителей. Вот чем они прославились, вот какую славную традицию сегодня, наверное, хотят вспомнить, а может быть, и возродить", — считает эксперт.

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