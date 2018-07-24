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Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии

Мир

Решение Латвии перевести все школы на государственный язык обосновано. С таким заявлением выступил экс-премьер РФ Михаил Касьянов, общаясь с журналистами Baltkom. Он мотивировал свою позицию тем, что Латвия — независимая унитарная страна, которая имеет право обязать школы работать на латышском.

Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии. 389962.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Эта мысль уже подверглась критике со стороны депутата Европарламента от Латвии Мирослава Митрофанова. Он убежден, что политический деятель "оправдывает этноцид". Кроме того, евродепутат назвал Касьянова недоучкой, так как количество официальных языков не коррелирует с федеральным устройством. Например, в Германии один язык, а вот в унитарном Люксембурге — три, пояснил спикер в Facebook.

Напомним, что 23 марта латвийским сеймом утверждены поправки к закону "Об образовании". Они предусматривают, что к 2021-2022 году все школы обязаны работать на латышском. Главой государства Раймондсом Вейонисом закон был подписан 2 апреля.

На территории станы живут примерно два миллиона человек, около 40% — русскоязычные. Однако этот язык считается в Латвии иностранным. Российский дипломат Евгений Лукьянов уже заявлял, что при посольстве и консульствах могут быть открыты школы, где будут преподавать по российским стандартам.

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Темы Латвия Касьянов латышский язык язык в школах Латвии Мирослав Митрофанов
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