Кусок Берлинской стены нашли в лесу в Германии. Видео

В Германии местный историк Кристиан Борман нашел в лесу в берлинском округе Панков нетронутую часть Берлинской стены. Ее протяженность — 80 метров, пишет историк в своем блоге.



Bormann, Lost Place Berliner Mauer

Тут же Борман указывает, что нашел стену еще в 1999 году, но не стал разглашать о находке, чтоб стену не снесли. Этот кусок стены остался в первоначальном состоянии, это один из первых барьеров, который оборудовали колючей проволокой. На стене сохранились обрывки ведущих к сиренам сигнальных проводов.

Раньше в этой части леса были жилые дома, которые после стали частью стены. Разрушенные части домов перестроили с использованием белого кирпича, промежутки заделали, а подвал взорвали.

Историк считает, что объект необходимо взять под защиту государства, так он представляет собой историческую и культурную ценность.