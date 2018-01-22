Европейская полиция будет останавливать прохожих в дорогой одежде

Полиция Роттердама приняла решение останавливать на улицах горожан в одежде люксовых марок.

Как пишет De Telegraaf, если у правоохранителей возникнет подозрение, что прохожий одет в вещи дороже, чем может себе позволить, к нему подойдут с расспросами.

По данным СМИ, "офицеры городской полиции будут задавать вопросы о том, как и где были куплены ваши лоферы Gucci или рюкзак Louis Vuitton x Supreme".

ОТмечается, что если не получится доказать, что вещи принадлежат вам, - их конфискуют.

Шеф полиции Роттердама заверил, что мера коснется не всех городских модников, а только тех, кто уже попадался на воровстве.

При этом представители полиции должны уметь отличить Armani от условного Peviani, поэтому им понадобится курс по дизайнерским брендам.