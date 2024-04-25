Логвинов: резолюция ЕП о выборах стала финальным аккордом антироссийской песни

Постпред РФ назвал резолюцию ЕП о выборах финальным аккордом антироссийской песни

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Недавняя антироссийская резолюция Европарламента о проведенных в России президентских выборах, принятая в последний день работы текущего состава этого европейского органа, стала заключительным штрихом его "антироссийской музыки", по мнению и. о. постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их "антироссийской песни", которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение", — говорится в заявлении дипломата, поступившем в РИА Новости.

По словам Логвинова, европейские парламентарии оторваны от реальности и находятся в своем собственном мире. Он также подчеркнул важность осознания членами Европарламента того, что подобные действия воспринимаются как прямое вмешательство во внутренние дела других стран.

"По всей видимости, все это подтверждает, что европейские депутаты живут в своем мире или, как принято говорить в евроквартале, "пузыре". Возможно, этот пузырь лопнет на предстоящих выборах в Европарламент 6-9 июня 2024 года. Посмотрим, насколько антироссийски наполнен будет следующий "пузырь", — добавил он.

Европейский парламент завершил в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, приняв резолюцию, в которой высказал критику в адрес президентских выборов в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. Также было предложено ввести санкции против тех, кто организовал выборы в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Европейские депутаты, обвиняющие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупции" депутатов Европарламента, самостоятельно призвали ЕС активно поддерживать демократическую оппозицию в России.

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам лишь рекомендательны и не обязаны быть выполнены институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.

Данная резолюция была принята вопреки обещаниям Европарламента избегать комментариев о российских выборах. Например, в марте текущего года пресс-служба Европарламента заявляла, что они не будут участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ или комментировать результаты голосования.

В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Владимир Путин.