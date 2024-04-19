Российское посольство в Германии заявило об эрозии послевоенного примирения

Захарова: действия Германии вызывают глубокое сожаление

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Уведомления о нежелательности участия официальных представителей Российской Федерации в торжественных мероприятиях по случаю 79-летия освобождения узников концентрационных лагерей обусловлены политическим контекстом и способствуют размыванию процесса послевоенного примирения, заявили в российском посольстве в Германии.

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Ранее о поступлении подобных уведомлений заявила официальный представитель Министерства Иностранных Дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова заявляет, что такое высказывание вызывает глубокое сожаление и разочарование, возникшее из-за текущего политического положения, оно совершенно игнорирует исторический контекст и противоречит германской культуре памяти, существующей между россиянами и немцами.

Согласно информации дипломатического представительства, в этом году к ним поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях, связанных с очередным юбилеем освобождения концлагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

В посольстве подчеркнули, что подобные обращения не повлияют на планы российских зарубежных учреждений в ФРГ в связи с 79-летием Победы. Сотрудники дипломатического представительства намерены несмотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и отдать дань памяти жертвам нацистских концлагерей.