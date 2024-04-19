Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Легкая: весной можно использовать безинъекционную мезотерапию
В Москве пьяный узбек пытался вытолкнуть школьника из окна третьего этажа
Пенсии работающих россиян в 2023 году выросли на 13%
В ТПП РФ обсудили конкуренцию России и Китая в области автомобилестроения
Еще одна дорога ушла под воду в Карелии
Риттер: ВСУ массово сдаются в плен под Часов Яром
На смену паводку в Оренбургскую область придут природные пожары
Объявленный в розыск "Мертвый" миллиардер посещал с любовницей Омск
Джонсон: План помощи Украине неидеален, но необходим в моменте
"Заваруха сейчас не нужна": в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга увидели руку США

Аналитик Онищенко заявил о роли США в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга

Мир

Владимир Онищенко, военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель портала Иран. Ру, прокомментировал журналисту издания Pravda. ru отказ Ирана и Израиля от продолжения эскалации и назвал влияние США главным фактором этого процесса.

Аналитик Онищенко заявил о роли США в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга
Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Онищенко полагает, что ключевую роль в снижении уровня эскалации между Ираном и Израилем сыграли США.

"Сейчас Соединенным Штатам никакая такая серьезная "заваруха", тем более "горячая", тем более, между такими серьезными военными игроками, как Израиль и Иран, совершенно не нужна".

В контексте предстоящих выборов в США и неустойчивого положения президента Байдена, чей рейтинг является почти эфемерным, на Нетаньяху оказали давление.

Также Владимир Онищенко отмечает, что и для России эскалация между Ираном и Израилем не была выгодна, и она тоже оказала содействие в деэскалации.

"Ну и мы со своей стороны… Нам тоже невыгодно это дело сейчас. Понимаете, что для Америки третий фронт, считай, нужно открывать, а для нас — второй ещё после Украины — помогать Ирану. Конечно, мы всеми руками и ногами за Иран."

Владимир Путин на официальном уровне призвал Иран к сдержанности. Но Иран сразу заявил, что "мы не заинтересованы именно в войне с Израилем". Иран не заинтересован в войне с Израилем по причине существенного процента арабского населения этой страны. Там проживает больше половины арабского населения — тех же палестинцев на территории самого Израиля.

"Поэтому бить, например, какие-то ковровые бомбометания или ракетные удары производить по территории Израиля — это значит убивать своих братьев. Иран на это никогда не пойдет и не пошёл бы. Это сдерживает его. Для Ирана уничтожить Израиль, вообще вам скажу, ничего не стоит. "

Онищенко как военный эксперт уверен, что в военном отношении Иран легко мог бы стереть Израиль с лица земли, но сознательно не идёт на это и использует высокоточное оружие только для ударов по военным объектам в отличие от Украины, которая бьёт по российским городам или от того же Израиля.

"Это Израиль так может действовать! Они действуют как террористы, они бьют по Сектору Газа, вот и всё! Поэтому война сейчас никому не нужна."

Владимир Онищенко выражает надежду, что обмен ударами между Ираном и Израилем не получит дальнейшего развития и распространения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев Современным миром правят жадные дураки Ярас Валюкенас
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Последние материалы
Аналитик Онищенко заявил о роли США в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга
ЕРЗ.РФ: средняя высота домов в России составляет 19 этажей
Эксперты рассказали интересные факты о кошачьем хвосте
СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире
Посадите на участке эремурус
Томас Бах уверен, что ИИ никогда не заменит спортсмена, в отличие от других сфер
Ученые указали на генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера
Сразу 12 бомбардировщиков B-2 Spirit взлетели с американской базы
Съёмки фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым завершились
Как и где можно разводить костры для пикника в 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников