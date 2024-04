"Заваруха сейчас не нужна": в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга увидели руку США

Владимир Онищенко, военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель портала Иран. Ру, прокомментировал журналисту издания Pravda. ru отказ Ирана и Израиля от продолжения эскалации и назвал влияние США главным фактором этого процесса.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license