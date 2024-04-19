Владимир Онищенко, военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель портала Иран. Ру, прокомментировал журналисту издания Pravda. ru отказ Ирана и Израиля от продолжения эскалации и назвал влияние США главным фактором этого процесса.
Онищенко полагает, что ключевую роль в снижении уровня эскалации между Ираном и Израилем сыграли США.
"Сейчас Соединенным Штатам никакая такая серьезная "заваруха", тем более "горячая", тем более, между такими серьезными военными игроками, как Израиль и Иран, совершенно не нужна".
В контексте предстоящих выборов в США и неустойчивого положения президента Байдена, чей рейтинг является почти эфемерным, на Нетаньяху оказали давление.
Также Владимир Онищенко отмечает, что и для России эскалация между Ираном и Израилем не была выгодна, и она тоже оказала содействие в деэскалации.
"Ну и мы со своей стороны… Нам тоже невыгодно это дело сейчас. Понимаете, что для Америки третий фронт, считай, нужно открывать, а для нас — второй ещё после Украины — помогать Ирану. Конечно, мы всеми руками и ногами за Иран."
Владимир Путин на официальном уровне призвал Иран к сдержанности. Но Иран сразу заявил, что "мы не заинтересованы именно в войне с Израилем". Иран не заинтересован в войне с Израилем по причине существенного процента арабского населения этой страны. Там проживает больше половины арабского населения — тех же палестинцев на территории самого Израиля.
"Поэтому бить, например, какие-то ковровые бомбометания или ракетные удары производить по территории Израиля — это значит убивать своих братьев. Иран на это никогда не пойдет и не пошёл бы. Это сдерживает его. Для Ирана уничтожить Израиль, вообще вам скажу, ничего не стоит. "
Онищенко как военный эксперт уверен, что в военном отношении Иран легко мог бы стереть Израиль с лица земли, но сознательно не идёт на это и использует высокоточное оружие только для ударов по военным объектам в отличие от Украины, которая бьёт по российским городам или от того же Израиля.
"Это Израиль так может действовать! Они действуют как террористы, они бьют по Сектору Газа, вот и всё! Поэтому война сейчас никому не нужна."
Владимир Онищенко выражает надежду, что обмен ударами между Ираном и Израилем не получит дальнейшего развития и распространения.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.