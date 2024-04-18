"Новый Чернобыль": эксперт раскрыл, какой регион мира может стать новой зоной отчуждения

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Дандыкин: удары по ядерным объектам Израиля и Ирана приведут к "новому Чернобылю"

0:53
Мир

Военный аналитик Василий Дандыкин предупреждает о потенциальной катастрофе, которая может наступить в результате обмена ядерными ударами между Израилем и Ираном.

Дандыкин: удары по ядерным объектам Израиля и Ирана приведут к "новому Чернобылю"
Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

По его мнению, такой конфликт может привести к возникновению обширных радиоактивных зон, сравнимых с последствиями Чернобыльской катастрофы, сообщает NEWS.ru.

Дандыкин указывает на то, что обе стороны владеют ядерными объектами, а нападение на них может запустить цепную реакцию, приводящую к масштабным радиационным последствиям. 

Эксперт подчеркивает, что даже с помощью обороны, предоставленной союзниками Израиля, риск продолжает оставаться высоким. Иран, судя по заявлениям, продемонстрировал лишь часть своих возможностей, что ещё больше усиливает тревогу по поводу развития ситуации.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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