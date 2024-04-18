"Новый Чернобыль": эксперт раскрыл, какой регион мира может стать новой зоной отчуждения

Военный аналитик Василий Дандыкин предупреждает о потенциальной катастрофе, которая может наступить в результате обмена ядерными ударами между Израилем и Ираном.
По его мнению, такой конфликт может привести к возникновению обширных радиоактивных зон, сравнимых с последствиями Чернобыльской катастрофы, сообщает NEWS.ru.
Дандыкин указывает на то, что обе стороны владеют ядерными объектами, а нападение на них может запустить цепную реакцию, приводящую к масштабным радиационным последствиям.
Эксперт подчеркивает, что даже с помощью обороны, предоставленной союзниками Израиля, риск продолжает оставаться высоким. Иран, судя по заявлениям, продемонстрировал лишь часть своих возможностей, что ещё больше усиливает тревогу по поводу развития ситуации.
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