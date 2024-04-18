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Жозеп Боррель призвал страны придерживаться плана Зеленского на предстоящей конференции

Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского

1:24
Мир

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что для урегулирования конфликта в Украине единственным возможным путем является план, предложенный Владимиром Зеленским, в Москве его называют пустым ультиматумом.

Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он отметил, что других рабочих планов нет, и план Зеленского единственный, который обсуждается международным сообществом.

Говоря о конференции в Швейцарии, на которой Россия не примет участия, Боррель заявил, что международное сообщество должно определить конечную точку конфликта на Украине. После этого должны будут начаться переговоры с Россией, которую он еще раз назвал агрессором.

Сергей Лавров отмечал, что западные политики стремятся пригласить представителей из развивающихся стран на "сходки" для продвижения "формулы мира" Зеленского, но такой подход является обманом. Многие страны уже поняли, что план Зеленского — это просто фальшивка и ультиматум.

Швейцария запланировала провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от Люцерна, ожидается участие до 120 глав государств. Россия не будет участвовать, так как Москва не получила официального приглашения от Швейцарии, идея конференции не учитывает российские интересы.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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