Китай выразил надежду на смену политики США, которые "считают себя превыше всех"

Ван И: Мы надеемся, что США перестанут "считать себя превыше всех"

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Министр иностранных дел Китая, Ван И, выразил надежду, что американские власти изменят свое отношение и прислушаются к мнению мирового сообщества в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Резолюция 2728, принятая СБ ООН, требует немедленного прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан. Постпред США отметила на заседании, что данная резолюция не обязательна.

Ван И подчеркнул, что каждое государство-член ООН обязано соблюдать решения, принятые Советом Безопасности в соответствии с Уставом ООН. Он выразил надежду, что США пересмотрят свое поведение и внимательно выслушают мнение международного сообщества. Глава китайского МИД также рекомендовал американским представителям тщательно изучить основы международного права и соблюдать его.

Ван И подчеркнул, что в рамках ООН нет исключений в соблюдении международного права, включая нормы Совета Безопасности, и что каждая страна, включая США, должна поддерживать резолюцию 2728 о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал Америку работать с другими членами организации по выполнению своих международных обязательств и способствовать безусловному прекращению огня в Газе, чтобы помочь палестинскому народу избежать бедственного положения.