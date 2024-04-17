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Премьер-министр Словакии Фицо: территориальная целостность Украины — только теория

Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не намерена вернуть Крым Украине и покинуть Донбасс. Он отметил, что принятие принципа территориальной целостности в случае с Украиной остаётся лишь теорией международного права, сообщает EADaily.

Премьер-министр Словакии Фицо: территориальная целостность Украины — только теория
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Мы все признаём территориальную целостность других стран, их суверенитет и неприкосновенность границ как хорошую теорию международного права. Но я утверждаю, что Россия никогда не вернёт Крым, и россияне никогда не покинут Донбасс и Луганск," — заявил он, отметив, что любой мир будет стоить дорого, а россияне уже выигрывают в военном отношении.

Фицо также отметил, что на предстоящем внеочередном саммите Европейского совета будет рассматриваться вопрос о поставках систем ПВО на Украину. Он напомнил, что Словакии нечего больше предложить Киеву.

Критикуя предыдущее правительство за поставку систем С-300 Украине, Фицо подчеркнул, что лично он бы такого не допустил. Однако он заявил, что если на саммите будут предложены условия, согласно которым такая поддержка является двусторонним вопросом, он не будет её препятствовать.

Относительно Украины Фицо также напомнил о совместных переговорах между правительствами Словакии и Украины, указав на различные формы помощи, которую Братислава оказывает Киеву, включая помощь в разминировании. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, конфликт на Украине не имеет военного решения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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