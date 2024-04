Ллойд Остин: Украина не просила воевать на ее стороне

Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил на бюджетных слушаниях в конгрессе, что Украина не обращалась к США с просьбой о ведении боевых действий на своей стороне в столкновении с Россией.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain