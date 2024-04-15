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Трамп заявил , что уголовный процесс в Нью-Йорке имеет характер политического преследования

Трамп заявил, что уголовный процесс - атака Байдена на политического оппонента

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Мир

Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал начавшийся в Нью-Йорке уголовный процесс как уникальное политическое преследование, указав на причастность к нему настоящего главы государства, Джо Байдена.

Трамп заявил, что уголовный процесс - атака Байдена на политического оппонента
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот, что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь", — заявил Трамп, который планирует вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии.

Он лично прибыл в суд, где начались слушания по делу о фальсификации документов при оформлении выплат за умалчивание компрометирующей информации, включая предполагаемые связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Начинается подбор жюри для разбирательства первого из четырех уголовных дел против Трампа, возбужденных в Нью-Йорке перед выборами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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