Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал начавшийся в Нью-Йорке уголовный процесс как уникальное политическое преследование, указав на причастность к нему настоящего главы государства, Джо Байдена.
"Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот, что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь", — заявил Трамп, который планирует вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии.
Он лично прибыл в суд, где начались слушания по делу о фальсификации документов при оформлении выплат за умалчивание компрометирующей информации, включая предполагаемые связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
Начинается подбор жюри для разбирательства первого из четырех уголовных дел против Трампа, возбужденных в Нью-Йорке перед выборами.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.