Трамп заявил , что уголовный процесс в Нью-Йорке имеет характер политического преследования

Трамп заявил, что уголовный процесс - атака Байдена на политического оппонента

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Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал начавшийся в Нью-Йорке уголовный процесс как уникальное политическое преследование, указав на причастность к нему настоящего главы государства, Джо Байдена.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот, что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь", — заявил Трамп, который планирует вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии.

Он лично прибыл в суд, где начались слушания по делу о фальсификации документов при оформлении выплат за умалчивание компрометирующей информации, включая предполагаемые связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Начинается подбор жюри для разбирательства первого из четырех уголовных дел против Трампа, возбужденных в Нью-Йорке перед выборами.