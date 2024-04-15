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Kan: британская компания EasyJet отменила больше тысячи рейсов до конца апреля из Израиля в Европу

Авиакомпания EasyJet отменила тысячи рейсов до конца апреля из Израиля в Европу

1:07
Мир

Государственная телерадиокомпания Израиля Kan сообщала, что британская авиакомпания EasyJet приняла решение отменить несколько тысяч рейсов, совершаемые из Тель-Авива в направлении европейских стран, в связи с атакой Ирана на Израиль.

Авиакомпания EasyJet отменила тысячи рейсов до конца апреля из Израиля в Европу
Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz is licensed under Creative Commons CC0 License

По информации Kan, известно, что среди отмененных есть рейсы в направлении Великобритании, Италии, Швейцарии и других европейских стран. Большинство перелетов планировались на период празднования Пасхи, которая отмечается в 2024 году с 22 по 29 апреля. Чаще всего в этот праздник многие жители Израиля решают отправиться в поездки за границу.

В сообщении EasyJet сказано, что отменяются рейсы как минимум до 21 апреля. Но, согласно данным компании Kan, фактически приобрести авиабилеты британской компании можно, самое раннее, только на май.

Напомним вам, что компания EasyJet возобновила рейсы, связанные с Израилем, только 23 марта. Они были приостановлены после эскалации конфликта в Секторе Газа после 7 октября прошлого года.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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