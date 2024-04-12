На Западе заявили, что Украину не спасет никакая помощь — ВС РФ продвигается вперед

TP: ВС РФ наступает по всей линии фронта, методично уничтожая ВСУ

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Российские вооруженные силы активизировали наступательные действия по всему фронту, методично уничтожая украинскую армию, пишет в своей статье для The Print бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как отмечает автор, после провала украинского контрнаступления прошлым летом и недавнего освобождения Авдеевки, российские войска продвигаются вперед на многокилометровом участке линии соприкосновения, несмотря на распутицу. При этом стратегическая цель российских военных — постепенно измотать и разгромить Вооруженные силы Украины, которые несут ежедневно огромные потери.

Он указал на то, что украинская армия уничтожается, и никакая помощь не сможет ее спасти. Россия выиграет эту войну; единственный вопрос сейчас в том, как далеко на запад пойдут ее войска.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, а также свыше 14 тысяч единиц различного вооружения, включая более 1200 танков и другой бронетехники. По его словам, украинские войска безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, в то время как российские силы продолжают теснить ВСУ в западном направлении.