Лукашенко озвучил возможные последствия обсуждения Украины без участия Москвы и Минска

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Лукашенко: без участия Москвы и Минска переговоры по Украине способны привести к эскалации.

Мир

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в случае, если организаторы конференции по Украине в Швейцарии планируют перевести без Москвы и Минска, то остальные участники способны договориться только лишь об усилении эскалации.

Лукашенко: без участия Москвы и Минска переговоры по Украине способны привести к эскалации.
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

"Если они хотят в Швейцарии — это они называют мирной конференцией — без нас там говорить о мире в Украине — господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть", — поделился Александр Лукашенко.

Конференция по Украине, запланированная в Швейцарии на 15-16 июня, будет проходить недалеко от города Люцерн. Россия не планирует участвовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил, что Швейцария не отправила России приглашение на саммит по Украине, и Москва всё равно не примет участие. Он указал, что активно поддерживаемая идея мирной конференции вызывает неприемлема для России, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", игнорирующую российские интересы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине без участия в нём России не имеет смысла, но важно понять, о какой именно формуле мира пойдёт речь на будущем саммите в Швейцарии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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