Лукашенко озвучил возможные последствия обсуждения Украины без участия Москвы и Минска

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в случае, если организаторы конференции по Украине в Швейцарии планируют перевести без Москвы и Минска, то остальные участники способны договориться только лишь об усилении эскалации.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0