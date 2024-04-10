Председатель комитета Госдумы и лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что США являются пособниками убийств граждан России

В Госдуме уличили НАТО в убийстве российских граждан

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Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил США и НАТО в прямом соучастии в убийствах российских мирных граждан, включая стариков, женщин и детей, совершаемых украинскими вооруженными формированиями.

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Он назвал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о "самообороне" Украины при обстрелах российской территории циничной попыткой оправдать "государственный терроризм киевских марионеток Запада".

По мнению Слуцкого, Пентагон фактически дал Киеву "полный карт-бланш", не выражая серьезных опасений относительно атак на российские гражданские объекты, поскольку "больше волнуется" о том, чтобы инвестиции в украинский неонацистский режим окупились.

Ранее российские власти не раз заявляли, что Украина превратилась в "террористическое государство", чьи спецслужбы причастны к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.