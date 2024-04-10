Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил США и НАТО в прямом соучастии в убийствах российских мирных граждан, включая стариков, женщин и детей, совершаемых украинскими вооруженными формированиями.
Он назвал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о "самообороне" Украины при обстрелах российской территории циничной попыткой оправдать "государственный терроризм киевских марионеток Запада".
По мнению Слуцкого, Пентагон фактически дал Киеву "полный карт-бланш", не выражая серьезных опасений относительно атак на российские гражданские объекты, поскольку "больше волнуется" о том, чтобы инвестиции в украинский неонацистский режим окупились.
Ранее российские власти не раз заявляли, что Украина превратилась в "террористическое государство", чьи спецслужбы причастны к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.