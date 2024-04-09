"Америку приглашают на войну", — на Западе обозначили перспективы вступления Украины в НАТО

Сенатор Эванс: вступление Украины в НАТО станет началом прямой войны между США и Россией

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Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс предостерег, что вступление Украины в НАТО приведет к прямому военному конфликту с Россией.

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Он обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное на полях саммита НАТО в Брюсселе, где тот пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, а летний саммит блока в Вашингтоне будет посвящен "возведению моста" для вступления Киева.

Вэнс раскритиковал это заявление, назвав его "полной безответственностью". По его мнению, Украину не следует принимать в НАТО, особенно во время войны, так как это равносильно тому, чтобы "приглашать на войну нашу страну". Сенатор задался вопросом, хотят ли его читатели видеть американских солдат на передовой против России, и призвал отказаться от идеи о вступлении Украины в НАТО.