Министр финансов США рассчитывает обеспечить Китаю максимальную прозрачность мер в области нацбезопасности

Джанет Йеллен, которая является главой министерства финансов Америки, заявила, что власти США при сотрудничестве с бизнесменами хотят обеспечить КНР полную прозрачность мер, цель которых — защитить нацбезопасность Америки.
Йеллен ответила на возрастающую подозрительность Америки, касающуюся политики китайских властей. Она заявила, что США должны быть прозрачны, открыты в том, что относится к нацбезопасности, а также тех действия, которые принимаются для решения этих проблем.
Министр отметила, что власти Америки достаточно ясно определяют "правила игры". Она рассказала, что не акцентировала бы внимание на том, какие меры принимает Китай в отношении некоторый фирм, которые работают с бизнесменами США. А также не обращала бы внимание на планы КНР воспрепятствовать использованию чипов, произведенные американской компанией, в оборудовании госструктур Китая.
Йеллен напомнила, что множество американских компаний тесно связаны с рынком Китая. Министр рассказала, что многие бизнесмены Америки ведут в КНР достаточно прибыльный бизнес.
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