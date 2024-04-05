Украина требует отказа от участия в Играх дружбы от спортсменов из России и Белоруссии

Бедный: Украина требует письменного заверения не выступать на Играх дружбы от российских и белорусских спортсменов

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Украина твердо намерена обеспечить, чтобы российские и белорусские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Париже, дали письменное заверение не выступать на Играх дружбы. Об этом заявил в интервью французской газете Le Monde временный министр спорта Украины Матвей Бедный.

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По его словам, атлеты из России и Белоруссии должны подтвердить в письменном виде, что не будут участвовать в Играх дружбы.

Олимпиада в Париже состоится в период с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут присоединиться к ней только в качестве нейтрал, если они не связаны с военными структурами или командными видами спорта. Международный олимпийский комитет не станет обязывать их подписывать документы, осуждающие специальную военную операцию. Эти спортсмены не будут приглашены на парад спортсменов во время церемонии открытия Игр, но смогут присутствовать на мероприятии в качестве зрителей. В случае победы на соревнованиях в Париже победителей наградят специальной музыкой без слов.

Между тем Всемирные игры дружбы запланированы к проведению в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Международный олимпийский комитет обратился к иностранным спортсменам и правительствам других государств с призывом отказаться от участия в этих соревнованиях в России, которые, по мнению МОК, носят политизированный характер.